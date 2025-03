EXAGEROU

Luciana Gimenez vai parar no hospital depois de curtição intensa no Carnaval

Apresentadora aproveitou a folia em São Paulo e também no Rio de Janeiro

Anna Luiza Santos

Publicado em 12 de março de 2025 às 20:50

Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta quarta-feira (12), a apresentadora Luciana Gimenez usou seu perfil no Instagram para mostrar os resultados dos dias de curtição do Carnaval. A musa compartilhou uma foto no hospital, onde afirma que a exaustão a levou a procurar atendimento médico imediatamente. >

“Resquícios do Carnaval! Diga que valeu”, escreveu Luciana no Story, citando o refrão da música de Bell Marques. No pulso de Gimenez, aparece uma pulseira laranja, artifício usado em algumas unidades de saúde para indicar prioridade no atendimento. >

Story de Gimenez Crédito: Reprodução

Vale relembrar que a apresentadora curtiu todos os dias da folia neste ano. Ela aproveitou tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro e marcou presença no Sambódromo do Anhembi, desfilando como madrinha de bateria da Vai-Vai. >