POSSÍVEL RETORNO

Após demissão, Christina Rocha é chamada de volta ao SBT e pronunciamento surpreende

Apresentadora comandava o programa 'Casos de Família' desde 2009

Conhecida nas casas dos brasileiros por comandar o programa Casos de Família, no SBT, desde 2009, a apresentadora Christina Rocha foi demitida da emissora em 2024 mas agora, a chefona do canal, Daniela Beyruti, confirmou que está disposta a recontratar a estrela. >

A filha de Silvio Santos contou em entrevista ao portal LeoDias que ficou com ciúmes ao ver Christina na tela da TV Globo. "Vamos voltar com o Casos de Família, é raiz, é SBT! Ela [Cariúcha] foi maravilhosa no teste, Jojo Todynho foi maravilhosa. E posso confessar uma coisa? Eu fiquei com muito ciúmes da Cristina Rocha na Globo. Se ela topa uma reconciliação com a gente..." >