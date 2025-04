SPFW

Das cascas de banana às passarelas: Bia do Brás estreia no São Paulo Fashion Week

Ex-BBB fecha desfile da grife LED com emoção e fala sobre trajetória do Brás até o maior evento de moda do país

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2025 às 10:45

Das cascas de banana às passarelas: Bia do Brás estreia no São Paulo Fashion Week Crédito: Reprodução

Beatriz Reis, a "Bia do Brás", estreou em grande estilo no São Paulo Fashion Week nesta quarta-feira (10). A ex-BBB foi destaque no desfile da grife LED, encerrando a apresentação com um look vibrante e cheio de significado, inspirado na televisão brasileira.>

A estreia na SPFW foi mais um marco na trajetória da vendedora e atriz, que ficou em quinto lugar no BBB 24. Em entrevista ao Splash, Beatriz contou que seus looks improvisados no reality, incluindo o icônico top de bananas, renderam não só punições, mas também campanhas publicitárias. “As bananas viraram dinheiro no meu bolso”, brincou. “Foi uma construção muito genuína pra chegar até aqui.”>

No desfile, que teve trilha recheada de vinhetas e músicas de novelas, Bia emocionou o público ao cruzar a passarela vestindo alfaiataria oversized com estampa colorida inspirada no reflexo da TV. "Quando estou na passarela, conto a minha história de forma potente. Já chorei muito. É um sonho realizado.">

A apresentação da LED, assinada por Célio Dias e Cleu Oliver, homenageou a televisão como símbolo cultural e estético do Brasil. Poás, estampas de oncinha e camisetas com frases irônicas, como “Vale Nada”, faziam referência direta aos figurinos icônicos das novelas. Além de Bia, o desfile contou com a presença de Luísa Perissé e Juliano Floss.>

Natural de Guarulhos, São Paulo, Beatriz é formada em Teatro e já trabalhou como babá, camelô e modelo fotográfica. Sua autenticidade e criatividade conquistaram o público dentro e fora da casa. Foi a primeira “pipoca” a bater 1 milhão de seguidores, ao lado de Davi, campeão da edição do BBB 24.>

"Defendo a democratização da moda. A moda é para todos: todas as classes, todos os corpos, todos os estilos. E eu sou a prova viva disso", afirmou ao gshow.>