Jojo Todynho critica SUS e é rebatida por Cariucha: 'Cirurgia diminuiu o cérebro dela’

Apresentadora defende o SUS e acusa Jojo de menosprezar a realidade da população brasileira em vídeo que viralizou nas redes

Heider Sacramento

Publicado em 10 de abril de 2025 às 08:50

A apresentadora Cariúcha usou as redes sociais, na quarta-feira (9), para criticar duramente as falas de Jojo Todynho sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Durante participação em um podcast, a cantora ironizou defensores do sistema público e de pautas sociais, o que provocou a reação imediata da ex-Fazenda. >

“Olha, me revolta algumas pessoas que só sabem falar m*rda. A cirurgia do estômago não diminuiu só o tamanho da pessoa não, como diminuiu também o cérebro dela. Viva o SUS!”, disparou Cariúcha nos stories de seu Instagram. A declaração foi feita em resposta à fala de Jojo, que acusou supostos socialistas de incoerência por usarem produtos caros e terem plano de saúde privado.>

A contratada do SBT reforçou a importância do SUS para a população brasileira, relembrando experiências pessoais: “Nós dependemos do SUS pra quase tudo, não só pra saúde, sabia? Que até a água que chega pra gente depende do SUS. Até os ricos dependem do SUS. A vacina vem do SUS, transplantes de órgãos vêm do SUS”, argumentou. “Minha irmã quase morreu de bronquite, e foi o SUS que salvou ela. Viva o SUS sempre!”, completou.>

Cariúcha também ressaltou o privilégio de ter acesso a um sistema público de saúde gratuito, comparando o Brasil a outros países. “Lá fora não existe SUS. Para diabete, HIV, vacina, tratamento: temos o SUS. E ele salvou milhares de vidas na pandemia. Todo mundo usou, pobre, preto, trabalhador, rico.”>

No fim do vídeo, ela voltou a ironizar a formação de Jojo Todynho: “E olha que essa pessoa vai ser futura advogada, ein? Depois a burra aqui sou eu, a analfabeta.”>

As críticas foram motivadas pela fala de Jojo Todynho em um podcast, onde afirmou: “‘Eu sou socialista’, mas eu chego na faculdade e estão de iPhone 16. ‘Viva o MST’, mas está de Redley no pé. Então não conta! […] Está todo mundo com dinheiro no bolso e querendo mais que a sociedade se exploda.”>