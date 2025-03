VEJA VÍDEO

Cariúcha tem crise de choro ao vivo após comentário de Datena

Apresentadora ficou surpresa com declaração do jornalista

Cariúcha não conseguiu se controlar e chorou ao vivo após um comentário de José Luiz Datena. O caso aconteceu na edição desta quarta-feira (26) do programa "Fofocalizando".>

Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano estavam exaltando Cariúcha por ter recebido o prêmio Woman Awards Brasil, na categoria Hebe Camargo, que homenageia a melhor apresentadora. Nesta hora, ela recebeu uma declaração de Datena. "Você merece o prêmio de simpatia, de carinho, porque todo mundo te adora nos corredores do SBT. Isso não tem coisa que pague. Os prêmios fazem parte da nossa carreira, mas ser quem você é já merece um prêmio tão bacana. É tão difícil encontrar pessoas humildes, legais e que gostam do próximo, como você", disse ele.>

Emocionada, Cariúcha reagiu. "Eu sou muito fã do seu trabalho. É uma honra, eu sempre te via na televisão. Você falando essas palavras... Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Eu não consigo fingir costume. Você falando de mim, eu aqui com a Gaby e o Cartolano nessa emissora, era meu sonho".>