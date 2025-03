REALITY SHOW

BBB 25 acelera eliminações com modo turbo; veja como será a dinâmica

Reality show intensifica ritmo das provas e paredões a partir desta quinta-feira (27), eliminando o Bate e Volta

A partir desta quinta-feira (27), o Big Brother Brasil 25 entra oficialmente no modo turbo, acelerando o ritmo das eliminações e tornando a competição ainda mais intensa. Com a nova dinâmica, os paredões serão formados em um intervalo menor de tempo, e a tradicional prova do Bate e Volta deixará de acontecer. >

O programa desta quinta contará com a esperada prova do líder, enquanto a disputa pelo colar do anjo acontecerá já na sexta-feira (28). No mesmo dia, os participantes enfrentarão uma nova formação de paredão, e um deles será eliminado no domingo (30). >