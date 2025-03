TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' nesta quinta (27/3)?

Para os fãs de cães, o filme promete emocionar e divertir

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, traz nesta quinta-feira (27) o filme 'Nossa Vida Com Cães', com uma história que promete emocionar e divertir os telespectadores. A atração começa a ser exibida às 15h25, no horário de Brasília. >