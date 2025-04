APOSTAS ONLINE

STF barra depoimento de Deolane Bezerra na CPI das Bets

Deolane foi convocada para explicar a atuação de influenciadores nas plataformas de apostas

Com o depoimento agendando para esta quinta-feira (10), a influenciadora Deolane Bezerra, investigada por integrar um esquema de apostas, ganhou a concessão de uma liminar que retira a obrigação em depor à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. O responsável por 'barrar' o depoimento de Deolane, mais uma vez, foi o ministro André Mendonça. >

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar por entender que a influenciadora é investigada pela Polícia Civil de Pernambuco e não está na condição de testemunha, como definiu a CPI. >

Deolane foi convocada para explicar a atuação de influenciadores nas plataformas de apostas para atrair apostadores. A convocação atendeu ao requerimento do senador Izalci Lucas (PL-DF). A defesa de Deolane entrou com pedido de desobrigação, concedido pelo ministro Mendonça.>

No ano passado, André Mendonça também barrou o depoimento de Deolane em outra comissão, a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado. Deolane é investigada pela Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco. A influenciadora é acusada de criar um site de apostas para lavar dinheiro de jogos ilegais. A ação foi desencadeada contra uma quadrilha suspeita de movimentar cerca de R$ 3 bilhões num esquema de lavagem de dinheiro de jogos de azar. A influenciadora nega as acusações. >