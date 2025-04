DECISÃO JUDICIAL

‘Dinheiro não compra educação’: irmã de Mani Rego ataca Davi Brito após vitória na Justiça

Fabiana Rego voltou a alfinetar Davi Brito nas redes sociais após a Justiça reconhecer a união estável do ex-casal

A repercussão da decisão judicial que reconheceu a união estável entre Mani Rego e o ex-BBB Davi Brito continua gerando polêmica nas redes sociais. Na quarta-feira (9), Fabiana Rego, irmã e assessora de Mani, voltou a se manifestar com indiretas afiadas direcionadas ao ex-cunhado. >

Em uma publicação no Instagram, Fabiana destacou a importância de valores como honestidade, empatia e educação, insinuando uma crítica direta ao comportamento do campeão do BBB 24. “Hoje, o dinheiro compra quase tudo, mas sabe o que não compra? Cultura, educação, honestidade, empatia, compreensão, generosidade, amor, alegria, amizade e acolhimento. Você tem qualidades que dinheiro nenhum pode comprar. Valorize-se muito!”, escreveu a ativista, em tom de desabafo.>