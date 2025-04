SURFANDO NA ONDA

Davi Brito faz vídeo ironizando a própria dívida: '64.000 de guê?'

O baiano está com o nome sujo no Serasa e acumula dívidas

Elis Freire

Publicado em 9 de abril de 2025 às 18:38

Davi Brito ironiza dívida e nome no Serasa Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Com o nome em voga após derrota na Justiça, anúncio de paternidade e declaração sobre término de relacionamento, Davi Brito resolveu rir da própria “miséria” em vídeo que ironiza uma quarta informações exposta nesta semana: o baiano está com o nome sujo no Serasa e acumula dívidas.>

Em vídeo bem humorado, o campeão do BBB 24 faz perguntas para ele próprio sobre a dívida que, de acordo com o Portal Leo Dias, chega a R$ 64 mil. “Quem vai me ajudar a limpar essa barra véi?”, escreveu o estudante de Direito na legenda.>

Na esquete de humor, ele fala: “Mano, estou devendo R$ 64 mil” e então brinca: “ R$ 64 mil de guê?!”, fazendo referência a um meme criado a partir de conversa do baiano com Cara de Sapato (Antonio Carlos Júnior), no reality show da TV Globo. Ao final, Davi interpreta um desabafo: “Não sei como eu pagar isso”, fala com cara de choro. >

O portal LeoDias expôs que o estudante acumula uma dívida de R$ 64 mil, destes R$53 mil são de dívidas de prejuízo que os bancos já consideram que a pendência não será paga - o que configura inadimplência grave. O restante do valor Davi deve ao condomínio Mares do Sul.>