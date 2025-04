HIT FESTIVO

'Eu comprei meu primeiro apartamento com essa música', declara Bell Marques sobre hit de 1987

Cantor e irmão compuseram música para Xuxa Meneghel

Lá em 1987, Bell Marques e seu irmão Wado Marques fizeram uma música para Xuxa Meneghel que virou um hit no “Xou da Xuxa”. A “Festa do Estica e Puxa” composta sobre o Carnaval animou os baixinhos durante anos e o próprio Bell reconhece a importância da canção para o seu sucesso financeiro. >

Em entrevista recente ao programa The Noite, comandado por Danilo Gentili, o cantor baiano explicou que graças à “Festa do Estica e Puxa” ele conseguiu adquirir o seu primeiro apartamento. O hit parece ter sido o pontapé do artista que se tornou um dos grandes nomes do Axé Music na Bahia.>

“Foi uma música que me deu uma grana. Eu comprei meu primeiro apartamento com essa música”, disse Bell no programa. Após a declaração uma multidão invade o The Noite simulando uma micareta, com muita curtição típica da ressaca da maior folia do planeta. >