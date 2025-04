POLÊMICAS

Mãe de Davi Brito se manifesta após ex-BBB protagonizar novas confusões: ‘Não defendam ele’

Entenda toda a confusão envolvendo o baiano



Publicado em 9 de abril de 2025 às 16:59

Elisângela Brito / Davi Brito e Adriana Paula Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Elisângela Brito, mãe de Davi Brito, voltou a falar sobre as recentes polêmicas envolvendo o filho. Só nas últimas 24h, Davi perdeu na Justiça para Mani e pode ter que dividir o prêmio com a ex, anunciou que será pai, anunciou o término com a namorada e teve dívidas expostas. >

Diante disso, a mãe dele saiu em defesa do filho. “A orientação do dia é: Não caiam na armadilha da imprensa. Não curtam nem comentem nada que sair a respeito do Davi. Vamos focar em curtir e comentar apenas no perfil oficial @daviooficialli. Não defendam o Davi nas páginas de fofocas! Não vamos dar $$$ e engajamento pra ninguém a não ser Davi Brito”, disparou Elisangela em uma rede social.>

A declaração da mãe do ex-BBB surge logo Mani Reggo vencer, em primeira instância, o processo em que pede o reconhecimento da união estável com Davi. No mesmo dia, ele também anunciou a gravidez de sua atual namorada, Adriana.>

“Davi Brito conquistou o Brasil com sua autenticidade, coragem e coração gigante. Ele é prova viva de que sonhar é possível, de que quem acredita, alcança. E nós, que acompanhamos essa jornada desde o começo, temos a linda missão de proteger e honrar essa história com amor, sabedoria e responsabilidade. Por isso, é hora de reforçar um ponto muito importante: vamos ser estratégicos“, escreveu ela em outra publicação.>