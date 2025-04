RELACIONAMENTOS

Sorte no amor: veja os ex-BBBs que estão juntos até hoje

Entre tretas e provas de resistência, alguns participantes do Big Brother Brasil encontraram o amor que dura até hoje

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de abril de 2025 às 11:00

Sorte no amor: veja os ex-BBBs que estão juntos até hoje Crédito: Reprodução

Embora o "Big Brother Brasil" seja conhecido por lançar participantes ao estrelato, com contratos, polêmicas e milhares de seguidores, há quem saia da casa com algo ainda mais precioso: um relacionamento sólido. Ao longo de suas 25 temporadas, o reality da Globo também atuou como uma espécie de cupido, promovendo encontros que viraram histórias reais de amor.

Poucos casais conseguiram manter o que começou sob os holofotes, mas alguns seguem firmes fora do confinamento, inclusive construindo famílias. Entre os mais lembrados está o casal formado por Mariana Felício e Daniel Saullo, que se conheceram na sexta edição, em 2006. O romance só começou após o fim do programa, mas hoje são o casal mais duradouro da história do BBB.

Laís e Gustavo (BBB 22)

Sorte no amor: veja os ex-BBBs que estão juntos até hoje Crédito: Reprodução/Instagram

A entrada pela Casa de Vidro foi só o começo para Laís e Gustavo. O relacionamento engatou dentro do jogo e, cá fora, floresceu. Os dois ficaram noivos em 2023, vivem juntos em São Paulo e se casaram no civil em fevereiro deste ano. O casamento religioso está marcado para o dia 24 de setembro de 2025.

Andressa e Nasser (BBB 13)

Sorte no amor: veja os ex-BBBs que estão juntos até hoje Crédito: Reprodução

Andressa entrou comprometida, mas não resistiu à conexão com Nasser. Chegaram à final como casal e continuam juntos até há 12 anos. Casados, são pais da pequena Sarah, nascida em 2024.

Paula e Breno (BBB 18)

Sorte no amor: veja os ex-BBBs que estão juntos até hoje Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Apesar do início turbulento com Breno envolvido com outros affairs dentro da casa, ele e Paula se acertaram. Fora do programa, estão noivos e formaram uma família com o pequeno Theo.

Fernando e Aline (BBB 15)

Sorte no amor: veja os ex-BBBs que estão juntos até hoje Crédito: Reprodução/Instagram

Entre triângulos amorosos e polêmicas, o amor prevaleceu. Mesmo com uma relação intensa com Amanda durante o programa, foi com Aline que Fernando construiu uma vida: se casaram e são pais de Lucca.

Eliéser e Kamilla (BBB 13)

Sorte no amor: veja os ex-BBBs que estão juntos até hoje Crédito: Reprodução/Instagram

Juntos desde o reality, o casal conquistou o público com cenas carinhosas, como o icônico beijo com sorvete. Hoje, são casados e pais de Bento e Victoria.

Rodrigão e Adriana (BBB 11)

Sorte no amor: veja os ex-BBBs que estão juntos até hoje Crédito: Reprodução/Instagram

O romance começou com dúvidas, já que Adriana era comprometida fora da casa, mas o casal provou que a conexão era real. Casaram-se em 2015 e têm dois filhos, Rodrigo e Linda.

Viih Tube e Eliezer (BBB 21 e 22)

Sorte no amor: veja os ex-BBBs que estão juntos até hoje Crédito: Reprodução/Instagram

Apesar de terem participado de edições diferentes, Viih Tube e Eliezer se conheceram em um festival, em 2022. O romance começou fora da casa e rapidamente evoluiu: hoje, são casados e pais de Lua e Ravi.