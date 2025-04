CHATEADA

Renata admite incômodo com Maike após mordida e puxão de cabelo no BBB 25: 'Se passou'

Brother pode ser expulso do programa

Renata abriu o jogo em conversa com Maike, nesta quinta-feira (10), após o brother perguntar se ele tinha dito muita besteira na festa. A cearense estava se maquiando, quando admitiu que ficou chateada com o comportamento do affair, que recebeu advertência após morder o braço da bailarina e puxar seu cabelo.>