REALITY

Enquete BBB 25: Maike deve ser expulso após episódio com Renata?

Atitudes durante festa geraram desconforto entre os brothers e revolta nas redes na madrugada de hoje (10)

A madrugada desta quarta-feira (10) foi de tensão no Big Brother Brasil 25. Durante uma festa no confinamento, Maike protagonizou momentos preocupantes ao interagir com Renata de forma agressiva. O brother mordeu o braço da sister, puxou seu cabelo e apertou seu pescoço, mesmo após pedidos para que parasse. >