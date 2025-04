DECISÕES

Daniele Hypólito abandonou salário do governo pelo BBB; saiba quanto

A ex-ginasta recebia como assessora na Secretaria estadual de Esporte e Lazer

Marina Branco

Publicado em 8 de abril de 2025 às 15:13

Daniele Hypólito Crédito: Imagem: Focus Pix | Shutterstock

Todo mundo que entra no Big Brother faz concessões pelo sonho do reality show. Para os pipocas, a demissão do emprego em prol do confinamento de três dias. Para alguns camarotes, ainda que menos comum, a perda de salários.>

É o caso de Daniele Hypólito, ginasta eliminada no último domingo (6) que abriu mão do salário que ganhava do governo para entrar no programa com seu irmão Diego. Dani recebia como assessora na Secretaria estadual de Esporte e Lazer, e abriu mão da garantia financeira. >

Abandonando seu cargo fixo, ela pediu exoneração e deixou de receber um salário bruto de R$ 6 mil. Com os descontos, ela recebia cerca de 4,7 mil reais de salário líquido.>

O secretário da pasta em que Dani trabalhava, Rafael Picciani, não esperava o pedido de exoneração, como contou ao Globo. "Eu fui pego de surpresa. Ela não podia justificar o motivo de estar pedindo para sair. Ela disse que tinha um compromisso profissional que ia exigir dela exclusividade. Então, tive que aceitar o pedido de exoneração", disse.>

"Mas deixando sempre a porta aberta. Estou torcendo por ela. Espero que ela e Diego tenham grande sucesso no BBB. Mas conto com ela de volta quando o programa terminar. De fato, a gente está muito empenhado em fazer os Jogos RJ serem uma referência para o país todo", contou.>

Sobre sua participação na Secretaria, ele conta que Dani era muito querida pelos atletas e colegas. "Ela competiu no mundo todo, tem uma bagagem não só no aspecto competitivo mas de treinamentos, equipamentos esportivos. Então, é sempre bom quando a gente tem a experiência dela para somar com o que a gente está desenvolvendo", afirmou.>

"Ela viajou para competições que foram realizadas no interior do estado, nas etapas regionais. A ida dela como madrinha do Time RJ foi um frisson para a garotada, tanto do Rio quanto de outros estados. Ela sempre foi acessível e carismática. O tempo que estivemos aqui foi muito bacana", disse.>