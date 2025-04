BBB 25

Daniele Hypolito revela desejo de dar casa nova aos pais após despejo; 'Promessa que fizemos'

Ginasta relembra perdas durante a pandemia e reforça objetivo ao lado do irmão Diego

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de abril de 2025 às 14:45

Crédito: Reprodução/Mais Você

Eliminada do Big Brother Brasil 25, Daniele Hypolito participou do Mais Você nesta segunda-feira (07) e emocionou o público ao compartilhar um de seus maiores sonhos: devolver aos pais o lar que perderam anos atrás. Em conversa com Ana Maria Braga, a ex-atleta contou que ela e o irmão, Diego Hypolito, seguem determinados a conquistar uma nova casa para os pais. >

“Quero, junto do Diego, devolver uma casa para minha mãe, que a gente acabou perdendo anos atrás”, afirmou Daniele, sem entrar em detalhes sobre o episódio. Ainda no início do reality, Diego já havia explicado que o imóvel, uma cobertura na Barra da Tijuca, no Rio, foi perdido durante a pandemia, período em que a família enfrentou sérias dificuldades financeiras.>

Sem recursos, os irmãos chegaram a viver em comunidades cariocas, até conseguirem se reerguer. Diego também trouxe à tona memórias da infância para ilustrar os desafios vividos. "Teve um dia em que não tínhamos nada para comer em casa. Minha mãe conseguiu uma lata de leite condensado com a vizinha e dissolveu no bico do gás. Estávamos há seis meses sem energia, e foi esse leite que nos deu forças para ir treinar”, contou, em uma conversa dentro da casa.>

Ainda no confinamento, ele se emocionou ao falar sobre o despejo do apartamento: “Quando fomos despejados, aquilo me marcou profundamente. Eu prometi para Deus que daria uma velhice digna aos meus pais”.>