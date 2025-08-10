'Benção, pai': por que antigo gesto de respeito está sumindo das casas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 10 de agosto de 2025 às 10:22
O hábito de pedir a bênção aos pais, um pilar de respeito e afeto para gerações no Brasil, está em declínio. Esse gesto simbólico cede espaço frente às profundas transformações que redefinem o formato e as dinâmicas das famílias atuais.
À medida que a concepção de família se modifica, rituais antigos como a bênção se tornam menos frequentes. Essa não é uma perda, mas sim um processo de adaptação cultural e simbólica que acompanha a evolução das relações.
É fundamental compreender que essa mudança não apaga o afeto. Segundo o antropólogo David Stigger, da USP, "a cultura não perde as coisas, ela transforma. Ela realoca, ela reorganiza", sublinhando que as tradições culturais se reconfiguram.
As configurações familiares no Brasil transcendem o modelo patriarcal. Hoje, há famílias chefiadas por mães solo, casais homoafetivos e avós que criam netos, mostrando diversidade.
Este panorama influencia a lógica da bênção, anteriormente ligada ao pai ou à mãe. Stigger explicou que hoje "grande parte das famílias brasileiras são encabeçadas por mulheres. Então, o costume de falar 'bênção pai ou benção mãe', ele se desloca".
A bênção também cumpria um importante papel simbólico: ela assinalava a transição do ambiente seguro do lar para o mundo externo, muitas vezes visto como perigoso.
Era um gesto de cuidado que dava ao indivíduo a força simbólica dos laços familiares. "A bênção geralmente acontece ao sair de casa", destacou David Stigger.
Com o avanço da tecnologia e a comunicação instantânea, as divisões entre o espaço público e o privado tornaram-se mais porosas.
Aplicativos como o WhatsApp conectam as pessoas a todo momento, diminuindo a necessidade de um ritual específico ao sair. "A eficácia simbólica da bênção muitas vezes não se torna tão necessária", observou Stigger.
Um estudo de Christiane Torres de Azeredo indica que a estrutura familiar sempre passou por alterações. Desde a barbárie até hoje, o modelo evoluiu de coletivo para nuclear e, agora, afetivo.
A Constituição de 1988 consolidou o afeto e a dignidade, substituindo o "pátrio poder" pelo "poder familiar". Isso demonstra uma evolução contínua do conceito de família no país.
O declínio da bênção tradicional não significa o fim do respeito ou do amor entre pais e filhos. Isso demonstra que esses sentimentos são expressos de novas maneiras.
A cultura familiar é viva e se adapta. A bênção é menos um costume perdido e mais um símbolo que encontrou outras formas de existir e se manifestar nos lares brasileiros.