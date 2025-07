MUNDIAL DE CLUBES

Real Madrid x Juventus: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de julho de 2025 às 13:00

Real Madrid x Juventus Crédito: Divulgação/Fifa

Real Madrid e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (1º de julho), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Real Madrid x Juventus ao vivo

A partida entre Real Madrid e Juventus terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, DAZN e CazéTV (via YouTube, Prime Video e Disney+). >

Real Madrid

O Real Madrid chega às oitavas com uma campanha sólida. A equipe comandada por Xabi Alonso terminou na liderança do Grupo H, com sete pontos, após empatar com o Al Hilal e vencer Pachuca e Salzburg. Os destaques têm sido Vinícius Júnior e Valverde. Para esta partida, o time terá cinco desfalques importantes: Carvajal, Camavinga, Alaba, Mendy e Endrick, todos lesionados. Mbappé, recuperado de uma gastroenterite, é dúvida para o duelo. >

Juventus

A Juventus avançou como vice-líder do Grupo G, com duas vitórias sobre Al Ain e Wydad Casablanca, mas perdeu para o Manchester City por 5 a 2 na última rodada, ficando em segundo lugar. O time de Igor Tudor mostrou força ofensiva, com destaque para Francisco Conceição e Kolo Muani, e agora tenta surpreender o gigante espanhol em um clássico europeu repleto de história. >

Prováveis escalações de Real Madrid x Juventus

Real Madrid: Courtois; Tchouaméni, Rüdiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Valverde, Bellingham, Güler, Fran García; Vini Jr. e Gonzalo García. Técnico: Xabi Alonso>

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kelly, Kalulu; Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Francisco Conceição, Kolo Muani e Kenan Yildiz. Técnico: Igor Tudor

>

Ficha do Jogo

Jogo: Real Madrid x Juventus >

Campeonato: Mundial de Clubes da FIFA 2025>

Rodada: Oitavas de final>

Data: Terça-feira, 1º de julho de 2025>

Horário: 16h (horário de Brasília)>

Local: Hard Rock Stadium, Miami - EUA>