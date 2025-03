DEEPFAKE

Eliezer se pronuncia após vídeo de Viih Tube falando de traição e divórcio: 'Passando mal'

Ex-BBBs foram vítimas da inteligência artificial

Eliezer ficou perplexo ao ver que ele e sua esposa, Viih Tube, foram vítimas de um vídeo feito com inteligência artificial para enganar seus seguidores. Uma conta do Instagram publicou as imagens que mostram a loira dizendo que ela e o marido estavam dando um ponto final ao casamento.>