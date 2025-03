CLIMÃO?

Repórter da Globo viraliza com 'cara de ódio' e explica motivo nas redes sociais; assista

No Bom dia SP, Alessandro Jodar teve uma reação estranha após comentário da âncora

Uma expressão facial feita pelo repórter Alessandro Jodar, no Bom Dia São Paulo causou um estranhamento aos telespectadores e viralizou rapidamente nas redes sociais. Após a âncora Sabina Simonato fazer um comentário sobre o seu retorno ao telejornal, o repórter fez um “cara de ódio”, que gerou especulações sobre um climão entre os colegas de trabalho. >

Alessandro voltou ao telejornal nesta sexta (14) após um período de férias e uma licença de casamento dele e recebeu boas-vindas da colega de trabalho. No entanto, ele lançou um olhar que não pegou bem entre os internautas.>

“Tinha uma turma com saudade de você”, disse a âncora e então, antes de mudar de assunto, o repórter, que estava sorridente, mudou a feição rapidamente e fez um olhar estranho. >

Na internet, um possível mal-estar entre os dois profissionais foi especulado, além da expressão render diversas brincadeiras. “O clima nos bastidores deve ser ótimo”, escreveu um perfil. “Quando o carisma se esgota nas primeiras horas do expediente”, brincou outro.>

Alessandro se explica

Após a repercussão, o repórter foi às redes explicar a mudança de expressão tão brusca, apontada como uma “cara de ódio”. Segundo ele, a reação não teve relação alguma com Sabina, mas com a notícia que apresentaria em seguida. “Ficou muito dramático! Eu estava vendo que a próxima notícia era de um crime bizarro de uns caras falsificando azeite, com óleo adulterado… E saiu essa careta aí!”, justificou ele nas redes sociais. >