MUDANÇA

Vera Viel surpreende com transformação no visual: 'Muito feliz'

Modelo, a esposa de Rodrigo Faro passou por tratamento intenso contra o contra o câncer entre 2024 e 2025

No mês de fevereiro, Vera revelou que desenvolveu linfedema como sequela do tratamento contra do sarcoma sinovial. Atualmente em remissão, ela contou que enfrenta inchaço na perna esquerda devido a problemas linfáticos.>

“Minha perna ficou diferente, um pouco maior que a outra. Ela ficou com um inchaço que não sei se vai voltar 100%. Tenho que fazer drenagem, usar meia e estar sempre cuidando. Em algum momento pensei ‘Vou ficar com isso pra sempre’. Mas perto da gravidade do que eu tive, de uma cirurgia delicada que tirou um pedaço do meu músculo, isso não é nada. Eu vou viver assim e assim vai ser. Não vai me impedir de fazer as coisas”, disse Vera durante uma live com a cantora e escritora Bianca Toledo.>