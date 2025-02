NA LUTA

Vera Viel revela sequelas do tratamento contra câncer: 'Vou viver assim'

Modelo celebra cura e relata linfedema na perna esquerda

Diagnosticada com um sarcoma sinovial, um tumor raro, a modelo Vera Viel anunciou recentemente sua cura. Ela passou por uma cirurgia e 33 sessões de radioterapia até conseguir vencer a luta contra o tumor. Contudo, nesta semana, ela revelou que enfrenta sequelas do tratamento. >

Durante uma live no Instagram com a escritora Bianca Toledo, Vera compartilhou detalhes do linfedema, uma condição que causa inchaço na perna esquerda devido a problemas linfáticos. “Minha perna ficou diferente, um pouco maior que a outra. Ela ficou com um inchaço que não sei se vai voltar 100%”, explicou. >