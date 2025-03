PÓS-BBB

Davi Brito diz que a Globo o deixou na mão depois do BBB 24: 'Senti falta'

Campeão do BBB 24 refletiu sobre o sua experiência pós-reality

Elis Freire

Publicado em 13 de março de 2025 às 19:24

Davi Brito Crédito: @daviooficialll

O ex-BBB Davi Brito admitiu que cometeu alguns erros e foi imaturo após ganhar o reality em 2024, mas disse também que a Rede Globo faltou com apoio em alguns momentos de seu pós-reality. Em entrevista ao Uol nesta quinta (13), o baiano abriu o coração e contou porque sentiu que a emissora não deu o suporte o suficiente. >

“O que atrapalhou o meu pós-BBB foi mais a minha imaturidade no lado de fama. Mas no pós eu precisava de uma estrutura maior, com uma estrutura de assessoria que entendesse do assunto para falar: ó cara, você não deve se comportar assim, você deve ir para cá”, disse Davi Brito em entrevista ao Camarote do Chico Barney, da Uol.>

O baiano relatou que sentiu falta do suporte da platinada principalmente quando passou a morar em Salvador, em torno de seis meses após sair do reality. “A Globo é no Rio. Então, não tinha uma pessoa ali perto de mim para estar perto dizendo: para de ficar gravando dessa forma, para de ficar respondendo isso aqui”, reclamou.>

Ele reconheceu, porém, que foi imaturo em relação a fama conquistada no programa. “Não tive essa força, então isso atrapalhou também, porque eu era imaturo na internet, na fama, então eu já tinha essa personalidade forte”, disse.>

“Então, se o repórter chegasse para mim e me provocasse, eu ia dizer: você não me provoca, sua miséria. Eu ia fazer isso. Isso ia gerar o quê? Repercussão na rede social, então as polêmicas eram constantes por causa disso, eu não tinha esse direcionamento”, completou o ex-BBB.>

Falta de apoio

Na entrevista, o estudante de Direito disse que não recebia as orientações necessárias da rede Globo e que foi deixado na mão. “Faltou mais proximidade, faltou mais conexão, faltou pegar mesmo e falar, ó garoto, você tá vendo isso aqui? Se você não fizer isso aqui, vai dar errado e tudo que você confia vai por água abaixo”, desabafou. >