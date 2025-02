CELEBRAÇÃO

Rodrigo Faro anuncia que Vera Viel está curada do câncer e comemora: 'Vida nova'

Modelo recebeu diagnóstico em outubro de 2024

Nesta segunda-feira (10), o apresentador Rodrigo Faro apareceu sorridente ao lado da esposa, Vera Viel, para anunciar que ela está curada do câncer. Em outubro do ano passado, a modelo recebeu o diagnóstico de um tumor raro e maligno na coxa esquerda e precisou passar por uma cirurgia de retirada e realizou 33 sessões de radioterapia. Agora, os exames constataram que a doença está em remissão e o casal comemorou junto com os seguidores nas redes sociais. >