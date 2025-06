CURIOSIDADE PET

Por que os gatos gostam de 'amassar pãozinho' no tutor?

Especialista dá detalhes sobre hábitos dos pequenos felinos

Quem é tutor de gato já deve ter presenciado um comportamento peculiar dos bichanos na hora em que eles parecem especialmente confortáveis. O hábito de pressionar superfícies macias com as patinhas é “universal” para os bichanos, algo que é popularmente conhecido como “amassar pãozinho”. Em cima da cama, dos edredons ou mesmo no colo do tutor, os bichanos reproduzem a prática com frequência.>