A cor do pelo dos gatos influencia na personalidade? Veterinário explica

Tutores costumam apontar características comuns em gatos da mesma cor

Elis Freire

Publicado em 4 de junho de 2025 às 21:50

Gato laranja geralmente é mais brincalhão, relatam tutores Crédito: Shutterstock

Você já ouviu alguém dizer que gatos pretos são mais ariscos ou que os laranjas são mais brincalhões? A ideia de que a cor do pelo influencia o comportamento dos felinos é popular entre muitos tutores e algumas pesquisas científicas sugerem essa relação. No entanto, para a medicina veterinária, essa conexão ainda está longe de ser um consenso >

O CORREIO ouviu o médico veterinário Samuel Rodrigues, formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), para esclarecer os mitos e verdades sobre essa curiosidade felina. >

Para o especialista, é importante ter cautela com essas conclusões. “A coloração dos gatos é algo muito complexo de se falar, porque os estudos são baseados em evidências dos tutores”, explica. “O que pode ser um animal mais arredio para mim pode não ser para você”, pondera.>

Ao comentar sobre o tema, Samuel citou uma pesquisa conduzida por pesquisadores da Flórida e da Califórnia, que reuniu relatos de tutores para analisar o comportamento de gatos com cinco tipos de coloração: preto, branco, laranja, bicolor e tricolor. Os participantes classificaram os felinos em traços de personalidade (ativo, calmo, tímido e amigável) e o resultado mostrou que muitos donos de gatos com cores semelhantes relataram comportamentos parecidos.>

As características apontadas no estudo bateram inclusive com as dos gatos do veterinário. “Por exemplo, eu tenho uma gatinha tricolor e um gato preto e branco, que a gente chama de frajola. O gatinho frajola é extremamente dócil, sobe no colo, pede carinho o tempo todo. Já a fêmea tricolor é mais arredia. [...] Só que isso também tem a ver com as experiências que eles passaram”, relata.>

O veterinário também cita um estudo realizado no Japão, que analisou cromossomos X em gatas tricolores, além de pesquisas americanas sugerindo que “gatos laranjas são um pouco mais amigáveis”. Ainda assim, Samuel afirma: “Não se chegou a conclusão nenhuma, porque novamente vai depender das experiências que esses animais passaram, vai depender de como eles são incentivados nesse ambiente.”>

Relação entre cor do pelo e genética

Já as ligações da coloração com outras características genéticas já são confirmadas. O principal exemplo é que quase todas as gatas tricolores — ou seja, com três cores de pelagem — são fêmeas. “A maioria das gatas tricolores são fêmeas. Isso está relacionado a uma invalidação de um cromossomo X. Raros são os casos de gatos machos tricolores. Assim como as gatas tricolores tendem a ser fêmeas, os gatos laranjas tendem a ser machos”, revela.>

Além disso, o veterinário lembra que certos traços físicos têm explicações genéticas bem estabelecidas. “Gatinhos brancos com olhos azuis têm uma tendência muito maior de serem surdos. Gatinhos siameses, por exemplo, têm uma tendência ao estrabismo. Isso está relacionado à parte do gene também.” Segundo ele, os siameses também costumam ser “mais falantes” e têm um comportamento que muitos associam à inteligência.>

Diferentes visões culturais

O especialista reforça ainda que a percepção humana pode influenciar a forma como o comportamento do animal é interpretado, num fenômeno chamado de “efeito halo”. “A coloração pode dar algumas características de percepção humana. Por exemplo, os gatos pretos são vistos como gatos mais sérios, assim como os laranjas como gatos mais brincalhões. Desenhos como Garfield retratam esses gatos como muito mais amigáveis. E o gatinho da Sabrina, o Salem, como um gato místico. Tudo isso ajuda essa percepção.”>