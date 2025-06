OPERAÇÃO

Alvo de operação da PF, INTS tem contratos que somam quase R$1 bilhão com o governo da Bahia

Segundo dados do Portal da Transparência estadual, a organização social possui atualmente cinco contratos com o governo estadual

Pombo Correio

Publicado em 12 de junho de 2025 às 22:07

Secretaria da Administração do Estado da Bahia Crédito: Ascom Saeb

Alvo de uma operação deflagrada nesta quinta-feira (12) pela Polícia Federal, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) mantém contratos que somam quase R$ 1 bilhão com o Governo do Estado da Bahia. Segundo dados do Portal da Transparência estadual, a organização social possui atualmente cinco contratos com o governo baiano, que totalizam R$ 879,7 milhões. Desse montante, mais de R$ 100 milhões já foram efetivamente pagos. >

O contrato de maior valor é com a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb), no âmbito do Planserv, o plano de saúde dos servidores públicos estaduais. Assinado em 20 de junho de 2024, o vínculo tem vigência até 20 de junho de 2029 e está estimado em R$ 857 milhões.>

A operação da PF, batizada de “Operação Dia Zero”, investiga irregularidades envolvendo a organização social em contratos com diversos entes públicos. A ação ocorre em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU).>

Em Salvador, o contrato relacionado à operação foi encerrado em 2019, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Em nota, a pasta informou que o referido contrato, firmado com a organização social INTS, teve vigência de 16/10/2013 a 12/10/2019. O servidor público alvo da operação é funcionário concursado da gestão municipal e, à época, atuava como gestor fiscal do contrato. >