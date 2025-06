COMEMORAÇÃO DUPLA

Xanddy comemora aniversário e Dia dos Namorados ao lado da esposa: 'Nasci no nosso dia'

Cantor está junto com Carla Pérez há 24 anos

Xanddy Harmonia celebrou os 46 anos nesta quinta-feira (12) — em pleno dia Dia dos Namorados. Unindo as duas celebrações, ele postou foto em clima de amor, com Carla Perez, onde comemorando estar completando mais um ano de vida e mais um ano ao lado da esposa. O cantor baiano é casado com a dançarina baiana há 24 anos . >

A filha mais velha do casal, Camilly, também prestou homenagem ao pai com uma mensagem carinhosa nas redes sociais. “Hoje é o dia do meu papai! 46 aninhos do homem que mais admiro nesse mundo. Você me inspira todos os dias com seu amor, sua força, seu coração gigante e sua fé inabalável”, escreveu a jovem, após participar registros ao lado do pai.>