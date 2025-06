APAIXONADOS

Xanddy relata como mantém 'chama acesa' após 24 anos casado com Carla Perez: 'Provocando'

Casal redescobriu a vida a dois

O cantor Xanddy Harmonia falou sobre a nova fase do seu casamento com Carla Perez, que já dura 24 anos. Em entrevista ao gshow, o cantor revelou como o casal lida com a saída dos filhos de casa e compartilhou reflexões sobre a vida a dois.>