PESQUISA: 32% das pessoas compram presentes para os amantes no Dia dos Namorados

Além de comprar um mimo para a parceria “oficial”, pesquisa mostra que 32% também escolheram uma “lembrança” para os casos extraconjugais

De acordo com uma pesquisa conduzida por um aplicativo internacional de encontros extraconjugais, no Dia dos Namorados, 32% das pessoas pretendem presentear tanto o(a) parceiro(a) oficial quanto o(a) amante, enquanto 33% dizem pensar mais no(a) amante do que no(a) parceiro(a).>