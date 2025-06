TRETA

Dani Albuquerque nega ter sido pivô de fim de relacionamento de Luisa Mell com dono da RedeTV: 'Nunca assumiu'

Apresentadora é casada há 20 anos com o empresário Amilcare Dallevo Jr., ex da ativista da causa dos animais

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de junho de 2025 às 14:35

Daniela Albuquerque é casada com o empresário Amílcare Dallevo, ex de Luisa Mell Crédito: Reprodução/Instagram

Daniela Albuquerque se pronunciou sobre as acusações de ter sido pivô do fim do relacionamento de Amílcare Dallevo Jr., pai de suas duas filhas, com Luisa Mell. A apresentadora negou que tenha "destruído o lar" do então casal, e garantiu que o empresário, que é um dos donos da RedeTV!, nunca tinha assumido o namoro com Luisa para os filhos.>

"Quando eu conheci o Amílcare, ele me disse que já era separado da Faa (Morena, apresentadora), com quem ficou casado seis anos. Ele falou para mim que não estava mais namorando. Na verdade, ele namorava ela (Luisa Mell) e mais um monte porque sei que o passado dele condena", falou Dani, em entrevista ao podcast Papagaio Falante.>

"Ele nunca assumiu ela para os filhos. Com uma semana, ele me apresentou para os filhos. Eu sou a única mulher depois que ele se separou da esposa que ele apresentou para os filhos. Não destruí o lar de ninguém, disso eu posso me gabar", completou.>

Dani também negou ter sido responsável pela saída de Luisa Mell da Rede TV!. "Ela ficou anos na emissora, nunca fui responsável pela saída dela. Ninguém tem contrato vitalício. Se não quiseram renovar o contrato dela, eu não tenho culpa. Na verdade, não tenho nada contra ela. Ela faz um trabalho bem legal com os animais", afirmou.>

Luisa Mell já falou sobre o romance com Amílcare em entrevistas antigas. "A gente teve um relacionamento, mas a gente nunca tornou isso público. A gente morou junto cinco anos, saí da casa dos meus pais para morar com ele. Eu acho muito feio quem vem aqui e fala mal de um ex. Foi importante para mim e para ele", falou, em conversa com Antonia Fontenelle publicada no YouTube, em 2018.>