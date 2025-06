TV

Dona de Mim: Personagem leva tiro, bate a cabeça e perde a memória em meio a tiroteio

Personagem levará tiro durante fuga

Os próximos capítulos de Dona de Mim estão imperdíveis. A trama, que é exibida às 19h na Globo, vai ter tiro, sangue, perda de memória e muita confusão nos próximos capítulos. Tudo acontecerá com o vilão Vanderson (Armando Babaioff) , que será baleado durante uma fuga, cairá desacordado e, ao acordar no hospital, dirá que perdeu a memória.>

A sequência está prevista para ir ao ar no dia 21 de junho. A confusão começa quando Abel (Tony Ramos) descobre que Vanderson está alugando imóveis em nome de terceiros nas proximidades da Boaz. Desconfiado das intenções do ex-companheiro de Ellen (Camila Pitanga), ele ordena que Ricardo (Marcos Pasquim) o denuncie.>

Ricardo hesita, influenciado por Jaques (Marcello Novaes), que prefere manter o golpista sob vigilância. Irritado com a demora, Abel repassa a missão a Samuel (Juan Paiva), e a polícia é acionada.>

Durante a abordagem, Vanderson tenta escapar, mas acaba no meio de um tiroteio após um assalto na região. Baleado no braço, ele cai e bate a cabeça, ficando com amnésia.>