POLÊMICA

Pastor critica cantores evangélicos que cobram cachês altos: 'Comercialização do Evangelho'

Artistas cobram até R$ 20 mil e exigem banda completa para eventos em igreja

O pastor Jecer Goes, líder do Ministério Canaã, em Fortaleza-CE, criticou os cantores evangélicos que cobram preços exorbitantes para se apresentar em eventos religiosos. Durante uma pregação, ele relatou dificuldades para contratar artistas devido aos altos cachês e classificou o cenário como “uma vergonha”.>

“Faz dois meses que ligamos todo dia para cantor. É R$ 15 mil, R$ 20 mil…”, reclamou o pastor. Segundo ele, mesmo os nomes considerados mais acessíveis ainda exigem estrutura de banda completa, com seis a dez integrantes, o que, segundo Goes, não condiz com a proposta do ministério que lidera.>