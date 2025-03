MÃE E CANTORA

Iza reflete sobre maternidade: 'Tenho uma deusinha em casa'

Cantora voltou aos palcos em Desfile das Campeãs no Rio no último dia 8

A cantora Iza ficou afastada dos palcos e compromissos profissionais para cuidar da sua filha pequena Nala, que completa 5 meses nesta quinta (5). No Carnaval de 2025, porém, a artista retornou aos holofotes incorporando a eterna Elza Soares na apresentação de abertura do Desfiles das Campeãs na Sapucaí no último dia 8. >

Nala nasceu no dia 13 de outubro de 2024, às 7h52, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro. Com nome em homenagem ao personagem dublado por Iza em “Rei Leão”, ela é a primeira filha da cantora Iza com o jogador de futebol Yuri Lima. >