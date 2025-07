CONFIRA

Jéssica Senra participa de programa ao vivo

Jornalista participa de programa conhecido por entrevista de celebridades nesta quarta

F Felipe Sena

Publicado em 10 de julho de 2025 às 19:50

Jéssica Senra vive novo momento Crédito: Reprodução | Instagram

Jéssica Senra participa do podcast ao vivo ‘Modo Pulse’, nesta quinta-feira (10). Após sair da apresentação do Bahia Meio Dia, a jornalista tem participado de outros projetos, mas continua atuando na área de comunicação. >

O ‘Modo Pulse’ é um dos podcasts mais conhecidos, com diversas entrevistas com personalidades e artistas, com Pedro Valente como um dos condutores.>

O podcast aborda diversos temas que envolvem questões sociais, relacionamentos e outros temas contemporâneos.>

Em maio deste ano, Jéssica Senra retornou ao vivo do Bahia Meio Dia para uma rápida participação no Bahia Meio Dia, telejornal de maior audiência da Bahia. A ex-apresentadora se emocionou ao lado de Vanderson Nascimento, que dividia apresentação do telejornal com a jornalista.>

Hoje o telejornal é apresentado por Andréa Silva, há mais de 29 anos na Rede Bahia. Jéssica Senra tem focado também em cuidados com a saúde mental, se reencontrando, mesmo que através da comunicação.>

A jornalista faz parte do time da UNA - Casa de Criadores, nova empresa da Rede Bahia, com o propósito de conectar marcas e talentos.>