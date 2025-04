FAMOSOS

Filho de Chico Anysio diz que pai se arrependeu de ser artista: 'Maior frustração da vida dele'

Em entrevista, filho do humorista expõe que o criador da Escolinha do Professor Raimundo viveu os últimos anos deprimido e arrependido da carreira artística

Conhecido por arrancar gargalhadas do público brasileiro por décadas, Chico Anysio guardava uma faceta bem diferente longe das câmeras. Segundo Nizo Neto, filho do humorista, os últimos anos de vida do pai foram marcados por depressão, frustrações profundas e um relacionamento complicado com a própria trajetória na arte.>