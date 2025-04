RECUPERAÇÃO

Ivete Sangalo emociona público ao celebrar recuperação de Preta Gil durante show: 'Está insana!'

Cantora atualiza fãs sobre estado de saúde da amiga e presta homenagem carinhosa em momento marcante no palco

Durante um show no último domingo (13), Ivete Sangalo emocionou o público ao prestar uma homenagem especial à amiga Preta Gil . No palco, a cantora baiana atualizou os fãs sobre a recuperação da artista, que segue internada para concluir um ciclo de antibióticos. >

“Ela está no hospital, finalizando o ciclo do antibiótico, porque tem que ser ela, mas está insana!”, afirmou Ivete com entusiasmo, arrancando risadas e aplausos da plateia. Segundo a artista, o bom humor e a personalidade intensa de Preta continuam marcantes, mesmo em meio ao tratamento médico.>