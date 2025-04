ALÉM DA MÚSICA

De cabaré a professora de filosofia: 6 vezes em que Ivete Sangalo brilhou como atriz

Rainha do axé também tem passagens marcantes pela TV e pelo cinema, com personagens que vão da comédia ao drama

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2025 às 08:00

Ela arrasta multidões em seu trio elétrico, domina palcos lotados e comanda reality shows de sucesso mas, Ivete Sangalo também tem uma veia artística que vai além da música. Ao longo da carreira, a baiana se arriscou como atriz em produções da TV Globo e do cinema nacional, entregando atuações marcantes que revelam sua versatilidade.>

Confira abaixo seis momentos em que Veveta trocou os microfones pelos roteiros e mostrou que também entende de atuação:>

1. Brava Gente (2001)

A estreia de Ivete como atriz aconteceu na série Brava Gente, em um episódio chamado A Moda do Chifre. Ela interpretou Rosália, uma mulher sedutora que trai o marido, interpretado por Mauro Mendonça. A personagem vivia envolvida com um rapaz mais novo, enquanto o marido fingia não perceber as escapadas da esposa.>

2. As Brasileiras (2012)

No episódio A Desastrada de Salvador, da série As Brasileiras, Ivete deu vida à atrapalhada Raquel. A personagem se mete em confusões ao tentar pegar roupas emprestadas para ir a um casamento, mas acaba se envolvendo em uma sequência de eventos caóticos. A produção homenageava diferentes estados brasileiros, e a cantora representou a Bahia com muito humor.>

3. Gabriela (2012)

No remake da novela Gabriela, baseado na obra de Jorge Amado, Ivete interpretou Maria Machadão, a icônica dona do cabaré Bataclan. A personagem cantava e comandava o local onde os coronéis da fictícia Ilhéus se divertiam. A caracterização de época e as cenas ao lado de grandes nomes como Antônio Fagundes marcaram essa atuação. Pelo papel, ela recebeu elogios e prêmios.>

4. Crô: O Filme (2013)

Ivete também participou do universo do mordomo mais famoso da TV. Em Crô: O Filme, ela apareceu em flashbacks como Alzira Valério, mãe do protagonista vivido por Marcelo Serrado. Apesar da breve participação, a cantora contribuiu com sua presença carismática em momentos emocionantes do longa.>

5. De Perto Ela Não É Normal (2020)

Mais recentemente, Ivete viveu a professora de filosofia Daysi Aparecida no longa De Perto Ela Não É Normal, protagonizado e dirigido por Suzana Pires. Na história, a personagem de Suzana decide mudar de vida e volta a estudar, encontrando Ivete como uma professora espirituosa que a inspira a seguir em frente.>

6. Participações especiais

Além dos papéis fixos, Ivete coleciona participações como ela mesma em diversas produções. Em Cheias de Charme, dividiu a cena com Chayene (Cláudia Abreu); já em Paraíso Tropical, apareceu dando autógrafo para a personagem de Camila Pitanga. No Vai Que Cola e 220 Volts, mostrou seu lado mais cômico ao lado de Paulo Gustavo.>

