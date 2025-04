SAÚDE E BEM-ESTAR

Deitar após comer faz mal? Veja os perigos do hábito e como evitar consequências

Entenda por que esse hábito comum pode desencadear problemas digestivos graves, prejudicar o sono e comprometer a saúde a longo prazo

Deitar no sofá ou ir direto para a cama logo após as refeições pode parecer inofensivo, mas o costume esconde riscos sérios para a saúde digestiva e respiratória. Segundo especialistas, a prática está diretamente associada a quadros de refluxo ácido, distúrbios do sono e, em casos extremos, pode até exigir cirurgia. >