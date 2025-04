SAÚDE MASCULINA

TPM masculina existe? Saiba o que é a Síndrome do Homem Irritável e como tratar

Quedas nos níveis de testosterona podem causar irritabilidade, estresse e até tristeza nos homens — fenômeno semelhante à TPM feminina

Embora a Tensão Pré-Menstrual (TPM) seja um sintoma tradicionalmente ligado às mulheres, especialistas em saúde masculina têm alertado para um fenômeno semelhante que afeta os homens: a Síndrome do Homem Irritável (SHI). Marcada por alterações de humor, cansaço e até queda da libido, essa condição está associada à variação nos níveis de testosterona, o principal hormônio masculino. >

De acordo com especialistas, os sintomas da Síndrome do Homem Irritável vão desde irritabilidade e impaciência até tristeza profunda, emotividade, estresse, ciúmes e queda do desejo sexual. Essas manifestações são desencadeadas principalmente por alterações hormonais, especialmente a diminuição da testosterona.>