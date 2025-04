LUTO NO TÊNIS

Pai do cantor Vitor Kley, ex-tenista Ivan Kley morre aos 66 anos

Ex-atleta foi vítima de um tromboembolismo pulmonar

Pai do cantor Vitor Kley, o ex-tenista Ivan Kley morreu na última quinta-feira (3), aos 66 anos, em Itajaí, em Santa Catarina, vítima de um tromboembolismo pulmonar. O ex-atleta, que chegou a ser o número 81 do mundo em 1986, era natural de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana do Rio Grande do Sul.>