RIVAIS?

Ivete Sangalo e Claudia Leitte estarão juntas em evento

'Ver Ivete e Claudia no mesmo lineup, no mesmo dia, é uma mensagem poderosa nesse momento', disse diretor

Ivete Sangalo e Claudia Leitte vão se encontrar na Micareta São Paulo deste ano. As duas subirão ao palco no mesmo dia, mas em horários diferentes. O encontro nos bastidores foi divulgado por Hugo Gloss e confirmado pelo Grupo San Sebastian ao Alô Alô Bahia. Os shows acontecem no dia 18 de junho (quarta-feira), véspera do feriado de Corpus Chrsti, fim de semana da Parada LGBT+, na capital paulista.>