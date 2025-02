POSICIONAMENTO

Ivete Sangalo nega indireta e rivalidade com Claudia Leitte: 'Não é da minha energia'

Cantora ainda declarou que não perde tempo com fofocas

Em entrevista ao UOL nesta segunda-feira (10), Ivete Sangalo falou sobre a suposta rixa com Claudia Leitte, após a cantora ser acusada de intolerância religiosa e bloquear a artista no Instagram. Nas redes sociais pode parecer briga pesada, mas, para Ivete, o assunto não tira seu sono. >

"Eu não alimento, mas entendo a necessidade de uma fatia das pessoas do mundo, não só do Brasil, de alimentar as suas histórias, até uma parte lúdica da vida sobre isso, sobre essa ou aquela rixa, ou essa ou aquela indireta", disse Ivete.

