Viih Tube se despede da avó com homenagem comovente: 'Te amarei eternamente'

A influenciadora compartilhou a dor da perda da avó materna com os seguidores e emocionou ao mostrar o último encontro da idosa com o bisneto Ravi

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de abril de 2025 às 12:35

Viih Tube se despede da avó com homenagem comovente: 'Te amarei eternamente' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

No último domingo (14), Viih Tube comoveu os fãs ao revelar, através das redes sociais, a perda de sua avó materna, Isaura Nunes Felicio, aos 90 anos. A causa da morte não foi informada, mas a influenciadora abriu o coração ao prestar uma emocionante homenagem, destacando o amor e a admiração que sempre sentiu pela avó.>

"Vozinha, descanse em paz. Sei que agora está com nosso Deus em um lugar muito melhor! Terei pra sempre um amor e gratidão enorme no meu coração por você. E você conheceu o seu bisneto Ravi também antes de partir", escreveu Viih, ao lado de um vídeo da avó segurando seu filho caçula.>

A influenciadora ainda descreveu a avó como uma mulher doce e marcante: “gentil, paciente, serva de Deus, princesa, delicada, amorosa e ao mesmo tempo muito engraçada” e completou dizendo "Te amarei eternamente".>

Viih, que é mãe de Lua, de 2 anos, e Ravi, de 5 meses, fruto do casamento com o influenciador Eliezer, dividiu com os seguidores o momento íntimo e delicado do luto familiar. A dor também foi compartilhada por sua mãe, Viviane Di Felice, de 50 anos, que usou as redes para se despedir da mãe.>

“O que dizer se hoje meu coração está partido por saber que não vou mais passar pelo seu quarto e te dar boa noite, e você dizer ‘dorme com Deus, minha filha!’ Como dói”, desabafou Viviane, em um vídeo com registros da relação das duas.>

A nutricionista ainda expressou o desejo de voltar no tempo para reviver momentos ao lado de Isaura. “Gostaria de te levar para Israel, como sempre sonhou, realizar todos os seus desejos... O céu está em festa hoje. Te amo daqui até o infinito, minha rainha.”>

Viih respondeu ao post da mãe, afirmando que agora a avó está com o avô, Pedro, e fazendo “aquele mesmo abraço do final do vídeo”.>