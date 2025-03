FILHO DE PEIXE...

Viih Tube mostra filha ‘fugindo’ do banho e brinca com fama de porca do BBB

Influenciadora compartilha momento divertido da filha Lua, que se escondeu na saia da avó para evitar o banho

Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2025 às 14:08

Viih Tube e a mãe, Crédito: Reprodução/Instagram

Viih Tube divertiu seus seguidores ao publicar um vídeo nesta segunda-feira (17) mostrando a filha, Lua, de quase dois anos, tentando escapar da hora do banho. Na gravação, a pequena se esconde embaixo da saia da avó, Viviane Tube, enquanto a influenciadora finge procurá-la. >

Nos stories, Viih Tube brincou com a situação e relembrou sua participação no BBB 21, quando viralizou por passar dias sem tomar banho. “É minha filha mesmo fugindo do banho KKKKKK”, escreveu ela.>