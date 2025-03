NA JUSTIÇA

Mãe de Neymar processa ex-namorado sobre acusação de traição

Nadine Gonçalves exige explicação judicial de Tiago Ramos após série de publicações nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de março de 2025 às 11:13

Nadine Gonçalves e Tiago Ramos Crédito: Reprodução/Instagram

Mãe de Neymar, Nadine Gonçalves com uma ação na Justiça contra Tiago Ramos, seu ex-namorado. O processo foi motivado por uma série de publicações feitas por ele nos Stories do Instagram, no ano passado, acusando Nadine de traição e afirmando que ela "usava os machos" com quem se relacionava.>

De acordo com o portal LeoDias, no documento, os advogados da mãe de Neymar afirmam que as declarações do ex-A Fazenda, "em tese, ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e delas podem ser inferidos potenciais reflexos penais por ofenderem a honra de Nadine Gonçalves".>

No processo, a mãe do jogador solicitou que Tiago responda a 12 perguntas formais sobre as acusações. Entre elas, está uma questão sobre a motivação para expor Nadine anos após o fim do relacionamento. “Qual foi a intenção do Requerido ao fazer tal divulgação para o público?”, questiona a defesa.>