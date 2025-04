BBB 25

Torcida de Renata tenta colar em Arthur Aguiar, e 'Padaria' se revolta: 'Não apoiamos ninguém!'

Equipe da sister causou alvoroço ao usar imagem do campeão do BBB 22 para puxar votos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de abril de 2025 às 15:09

Uma estratégia ousada da torcida de Renata Saldanha, participante do BBB 25, virou caso sério nas redes sociais neste fim de semana. Um dos fã-clubes da sister resolveu apelar para a nostalgia e tentou associar a imagem de Arthur Aguiar, vencedor do BBB 22, aos mutirões para eliminar Vinícius Nascimento no paredão de domingo (13).>

A publicação, compartilhada com entusiasmo, usava a expressão “Padallets”, sugerindo uma união entre os "Padaria", como são chamados os fãs de Arthur, e os "Ballet", grupo de apoio a Renata e Eva. A ideia, porém, não caiu bem com os admiradores do cantor, que se revoltaram com o uso não autorizado da imagem dele.>

“Queremos deixar claro: Arthur Aguiar não declarou torcida por nenhum participante do BBB 25!”, afirmaram perfis oficiais da “Padaria” no X (antigo Twitter). A mobilização contrária foi tão intensa que acabou impulsionando o movimento #PadariaContraRenata, gerando um verdadeiro racha digital.>

O próprio Arthur, ao perceber o barulho nas redes, se manifestou. Em seus stories, foi direto: “Tem gente usando minha imagem sem permissão pra puxar mutirão. Não tem sentido nenhum!”>

Enquanto isso, Vitória Strada, que também estava no paredão, saiu praticamente ilesa da confusão. Com o apoio inesperado de Juliette Freire, campeã do BBB 21, a atriz ganhou reforço de peso. Juliette convocou os “cactos” para proteger Vitória, o que movimentou a web e deixou os fãs de Renata apreensivos.>

Mesmo com o alvoroço, o resultado do paredão foi definido: Vinícius foi o eliminado da semana com 52,69% dos votos. Mas o saldo do embate nas redes ainda ecoa, com a torcida de Renata tentando conter os danos de uma jogada considerada, por muitos, precipitada e desrespeitosa.>

