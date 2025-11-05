Acesse sua conta
Após bate-boca nos bastidores, Taís Araújo denunciou Manuela Dias à alta cúpula da Globo

Taís Araújo levou denúncia ao compliance da emissora contra autora de “Vale Tudo”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 09:23

Uma crise nos bastidores da Globo agitou o remake de Vale Tudo. A atriz Taís Araújo, intérprete de Raquel, teria levado uma denúncia formal ao setor de compliance da emissora contra a autora Manuela Dias, responsável pela adaptação da trama. A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo.

De acordo com fontes da emissora, o desentendimento entre Taís e Manuela começou por divergências criativas sobre o rumo da personagem principal. A atriz estaria insatisfeita com a redução de cenas e mudanças que, segundo ela, enfraqueceram o protagonismo de Raquel, papel central da novela original de 1988.

Em entrevistas recentes, Taís havia dito sentir “tristeza e frustração” com os rumos da personagem. Após uma discussão com Manuela, a atriz decidiu procurar o setor de compliance da Globo, órgão responsável por apurar conflitos internos e garantir boas práticas de conduta.

Ainda segundo Fontes próximas à produção, a autora também registrou uma queixa contra a atriz, alegando quebra de conduta ética após o desentendimento. Internamente, a Globo trata o caso com discrição, mas investiga os relatos de ambas as partes.

A situação teria se agravado durante as gravações das últimas semanas, com relatos de tensões no set e um clima de desconforto entre parte da equipe. A emissora ainda não emitiu comunicado oficial sobre o episódio.

A denúncia de Taís Araújo também levantou um debate sobre representatividade e protagonismo de personagens negros em produções de horário nobre. Segundo pessoas próximas à atriz, sua intenção não foi apenas pessoal, mas também uma tentativa de discutir como essas narrativas são retratadas dentro da emissora.

“Taís não tem nada contra Manuela, mas acredita que é hora de discutir a forma como personagens negros são construídos nas tramas”, disse uma fonte ligada à atriz.

Após o episódio, Taís teria recusado o papel principal na novela A Nobreza do Amor, próxima trama das seis. O papel foi oferecido à atriz Érika Januza, que interpretará a mãe da protagonista vivida por Duda Santos.

