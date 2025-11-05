Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem saiu do MasterChef Confeitaria 2025? Duas eliminações marcam semifinal intensa e definem finalistas

Dupla garante vaga na final do reality show da Band

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 06:19

Público se revolta com eliminação e acusa favoritismo no MasterChef
Leo Salles e Ramiro Bertassin garantem vaga na final do MasterChef Crédito: Melissa Haidar/Band/Divulgação

Na noite desta terça-feira (4), a semifinal da segunda temporada do MasterChef Confeitaria da Band transformou açúcar em emoção e técnica em disputa. Após dois desafios de alto nível, os confeiteiros Ítalo Andrade e Luiza Vilhena foram eliminados.

Os quatro finalistas enfrentaram primeiro o desafio chamado “Prova das Galáxias”, no qual precisaram criar sobremesas autorais inspiradas nos planetas, testando técnica, criatividade e apuração de sabores. Com performance sólida, Leo Salles garantiu sua vaga na final.

Participantes do MasterChef Confeitaria 2025

Italo Andrade, 28 anos – Salvador (BA) por Divulgação/Band
Luiza Vilhena, 31 anos – Belo Horizonte (MG) por Divulgação/Band
Johnlee, 44 anos – Caxias do Sul (RS) por Divulgação/Band
Natan Montenegro, 27 anos – Rio de Janeiro (RJ) por Divulgação/Band
Lucas Constantini, 35 anos – Bueno Brandão (MG) por Divulgação/Band
Aline Gonçalves, 35 anos – Curitiba (PR) por Divulgação/Band
Juliana Braga, 43 anos – Vinhedo (SP) por Divulgação/Band
Jéssica Paiva, 27 anos – São Paulo (SP) por Divulgação/Band
Leo Salles, 29 anos – Rio de Janeiro (RJ) por Divulgação/Band
Letícia Momma, 28 anos – São Paulo (SP) por Divulgação/Band
Marina Queiroz, 51 anos – Botucatu (SP) por Divulgação/Band
Ramiro Bertassin, 47 anos – São Paulo (SP) por Divulgação/Band
Wagner Nascimento, 45 anos – Itambacuri (MG) por Divulgação/Band
1 de 13
Italo Andrade, 28 anos – Salvador (BA) por Divulgação/Band

Em seguida, Ramiro Bertassin brilhou ao preparar um boneco de chocolate recheado com entremet de pistache e geleia de frutas vermelhas, conquistando a última vaga para o duelo decisivo.

Ítalo chamou sua passagem de “experiência única” e disse ter se reencontrado na confeitaria. Já Luiza saiu com alto astral, afirmando que entregou o que queria, se divertiu e ganhou muitos elogios,“quis ter um fã-clube”, brincou.

Agora, a grande final está definida, e a disputa fica entre Léo Salles e Ramiro Bertassin. Os confeiteiros se enfrentam na próxima terça-feira (11) às 22h20, com transmissão na Band e no BandPlay, para decidir o vencedor da temporada.

Leia mais

Imagem - Presidente do Bahia: conheça a cobertura de luxo de Emerson Ferretti no Rio Vermelho

Presidente do Bahia: conheça a cobertura de luxo de Emerson Ferretti no Rio Vermelho

Imagem - Dia de decisões e reviravoltas: veja o que o Tarot reserva para os signos nesta quarta (5)

Dia de decisões e reviravoltas: veja o que o Tarot reserva para os signos nesta quarta (5)

Imagem - Flavinho do Pagod’art lota o Clube Espanhol com show marcado por emoção, convidados e Ilê Aiyê

Flavinho do Pagod’art lota o Clube Espanhol com show marcado por emoção, convidados e Ilê Aiyê

Tags:

Band Reality Show Masterchef Confeitaria

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos
Imagem - Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada