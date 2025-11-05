Quem saiu do MasterChef Confeitaria 2025? Duas eliminações marcam semifinal intensa e definem finalistas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 06:19
Na noite desta terça-feira (4), a semifinal da segunda temporada do MasterChef Confeitaria da Band transformou açúcar em emoção e técnica em disputa. Após dois desafios de alto nível, os confeiteiros Ítalo Andrade e Luiza Vilhena foram eliminados.
Os quatro finalistas enfrentaram primeiro o desafio chamado “Prova das Galáxias”, no qual precisaram criar sobremesas autorais inspiradas nos planetas, testando técnica, criatividade e apuração de sabores. Com performance sólida, Leo Salles garantiu sua vaga na final.
Participantes do MasterChef Confeitaria 2025
Em seguida, Ramiro Bertassin brilhou ao preparar um boneco de chocolate recheado com entremet de pistache e geleia de frutas vermelhas, conquistando a última vaga para o duelo decisivo.
Ítalo chamou sua passagem de “experiência única” e disse ter se reencontrado na confeitaria. Já Luiza saiu com alto astral, afirmando que entregou o que queria, se divertiu e ganhou muitos elogios,“quis ter um fã-clube”, brincou.
Agora, a grande final está definida, e a disputa fica entre Léo Salles e Ramiro Bertassin. Os confeiteiros se enfrentam na próxima terça-feira (11) às 22h20, com transmissão na Band e no BandPlay, para decidir o vencedor da temporada.