REALITY SHOW

Quem saiu do MasterChef Confeitaria 2025? Duas eliminações marcam semifinal intensa e definem finalistas

Dupla garante vaga na final do reality show da Band

Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 06:19

Leo Salles e Ramiro Bertassin garantem vaga na final do MasterChef Crédito: Melissa Haidar/Band/Divulgação

Na noite desta terça-feira (4), a semifinal da segunda temporada do MasterChef Confeitaria da Band transformou açúcar em emoção e técnica em disputa. Após dois desafios de alto nível, os confeiteiros Ítalo Andrade e Luiza Vilhena foram eliminados.

Os quatro finalistas enfrentaram primeiro o desafio chamado “Prova das Galáxias”, no qual precisaram criar sobremesas autorais inspiradas nos planetas, testando técnica, criatividade e apuração de sabores. Com performance sólida, Leo Salles garantiu sua vaga na final.

Participantes do MasterChef Confeitaria 2025 1 de 13

Em seguida, Ramiro Bertassin brilhou ao preparar um boneco de chocolate recheado com entremet de pistache e geleia de frutas vermelhas, conquistando a última vaga para o duelo decisivo.

Ítalo chamou sua passagem de “experiência única” e disse ter se reencontrado na confeitaria. Já Luiza saiu com alto astral, afirmando que entregou o que queria, se divertiu e ganhou muitos elogios,“quis ter um fã-clube”, brincou.